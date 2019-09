Tweet di Michele Emiliano:

Un gesto che abbiamo fatto con il cuore, approvando oggi in Giunta la delibera che dà il via all’intitolazione. Perché Nadia Toffa si è sempre battuta per il bene di Taranto, con particolare attenzione alla tutela della salute dei bambini, e noi non la dimenticheremo mai.

Si tratterà ora di organizzare una cerimonia per l’intitolazione di oncoematologia pediatrica a Nadia Toffa.