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Andria: interramento dei binari, sopralluogo Tratto della ferrovia Bari-Barletta

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Nuovo sopralluogo dell’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Debora Ciliento ieri mattina ad Andria sui cantieri della ferrovia regionale Bari-Barletta per la realizzazione del Grande Progetto per l’interramento dei binari. Un cantiere lungo e complesso che in quattro anni ha vissuto diversi imprevisti ma che ora sta procedendo con maggior speditezza.

“Oggi abbiamo visitato la nuova stazione centrale, che sta prendendo forma, e cantieri e scavi che si sono trasformati in rotatorie, nuove strade e binari interrati – ha dichiarato l’assessore -. Alla conclusione dei lavori la città potrà vedere ricucite diverse aree urbane e usufruire di una nuova viabilità con importanti e positive ricadute sul traffico. Successivamente ulteriori interventi per l’elettrificazione della linea consentiranno la ripresa della circolazione dei treni. Ringrazio i cittadini per la pazienza e per aver sopportato lunghi disagi. E ringrazio il Comune di Andria, Ferrotramviaria e la ditta appaltatrice dei lavori per il dialogo e il confronto costante che ci ha permesso di portare avanti la realizzazione di un progetto importantissimo per la città di Andria e per l’intero sistema ferroviario del nord barese.”

Al sopralluogo di questa mattina hanno partecipato anche il capo Dipartimento Mobilità della Regione Puglia, Vito Antonacci, e la dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Di Tria; la consigliera regionale Grazia Di Bari; per il Comune di Andria, la sindaca Giovanna Bruno, una nutrita rappresentanza della Giunta comunale e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Vurchio; per Ferrotramviaria, tra gli altri, il direttore generale Massimo Nitti e il dirigente Settore Affari generali, legale e investimenti, Pio Fabietti; il rappresentante del Consorzio Integra Maurizio Benucci con i suoi collaboratori e gli operai.


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