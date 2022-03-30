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Incidente mortale sul lavoro a Cerignola. Antony Turnone: autopsia, inchiesta per omicidio colposo. Assessore regionale: due in due giorni, inaccettabile Barone: serve una risposta concreta da parte delle istituzioni

30 Marzo 2022
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Inchiesta della procura di Lecce per la morte di Antony Turnone, il 28enne originario di Martina Franca e residente a Crispiano folgorato da una scossa elettrica. Ipotesi di reato, omicidio colposo. Cantiere sequestrato. Domani autopsia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Due vittime in due giorni in altrettanti incidenti sul lavoro, tre in una settimana, non possono essere accettate. Serve una risposta concreta da parte delle istituzioni.

Ieri mattina un operaio settantenne ha perso la vita a Cerignola dopo essere caduto dal primo piano di un pianerottolo su cui stava lavorando. Non possiamo continuare ad assistere a queste tragedie: serve lavorare in sinergia con tutti gli attori interessati per potenziare e rendere più incisivi i controlli e dare vita a iniziative di sensibilizzazione, per far capire l’importanza della prevenzione e del rispetto di tutte le misure necessarie per la sicurezza. Di sicurezza sul lavoro bisogna occuparsi tutti i giorni, non solo quando avvengono incidenti di questa portata. In questo quadro è importante anche il lavoro che sta facendo la commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, per arrivare a mettere in campo interventi che possano essere davvero efficaci. In questo momento di profondo dolore il mio cordoglio va alla famiglia della vittima”.

Lo dichiara l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone.

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