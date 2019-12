Laricchia in difesa dell'esponente M5S. Non dovrebbe essere la sola a ribellarsi

Scrive Antonella Laricchia, consigliera regionale della Puglia:

Le OFFESE SESSISTE alla Consigliera Comunale del #M5S di #TRICASE, Francesca Sòdero, sono INACCETTABILI. Forza Francesca, siamo con te!

Esprimere le proprie idee con convinzione e intransigenza è un diritto di tutti, anche di una donna, che non può dover subire per questo UN VISCIDO INVITO a “trombare più spesso”, come è toccato a Francesca.

In questi anni, ho potuto apprezzare la lucidità con cui ha sottoposto a tutti noi portavoce del Movimento 5 Stelle Puglia numerose questioni che riguardano il Comune di Tricase, in cui svolge l’attività di Consigliera Comunale di opposizione. Non ho difficoltà quindi a immaginarla FIERA, EDUCATA e DECISA nella sua attività politica e nel confronto con i Consiglieri Comunali delle altre forze politiche.

Ha perfettamente ragione quando ricorda che a una madre che rimprovera un figlio non si direbbe mai che “dovrebbe trombare più spesso” e dunque la reazione subita indica una sofferenza nel sopportare la TENSIONE MORALE dell’attività politica di una Consigliera Comunale donna e per giunta, aggiungerei io, del MoVimento 5 Stelle.