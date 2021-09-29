Al Bif&st, sul palco del teatro Petruzzelli, premiata ieri Helen Mirren. Per la sua interpretazione della regina d’Inghilterra ma, l in generale, perché l’attrice premio Oscar è davvero un’eccellenza del cinema mondiale.

Ama moltissimo la Puglia tanto da viverci, in Salento. Così, la sua iniziativa di sensibilizzazione per tutelare il patrimonio degli ulivi ha avuto un rilievo mondiale. Di recente ha anche svolto il ruolo di protagonista femminile nel video “La vacinada”, ideato ed interpretato da Checco Zalone.

Il quale, a sorpresa, si è presentato sul palco del Petruzzelli ed ha omaggiato, meravigliosamente (anche per il pubblico ed il divertitissimo Michele Emiliano presente sul palco) Helen Mirren.