I rincari dell’addizionale regionale Irpef riguarderanno gli scaglioni più alti: con due scaglioni, oltre ai 28mila euro e oltre i 50mila euro di redditi. Entro dieci giorni da ieri la Regione Puglia deve comunicare al governo come intende ripianare i 349,3 milioni di euro di disavanzo nel settore sanità. Ieri incontro tecnico fra responsabili del ministero e, per la Puglia, l’assessore Donato Pentassuglia con il direttore di dipartimento Vito Montanaro.

Se per circa 130 milioni di euro la Regione Puglia farà ricorso al bilancio autonomo, gli altri 220 milioni saranno recuperati attraverso l’aumento della tassazione. Per i redditi più alti un aggravio fino a 1200 euro. Poiché verosimilmente non basterà, una settantina di milioni di euro potrebbero arrivare coinvolgendo negli aumenti di tasse anche la fascia 15mila-28mila euro, circa 750mila contribuenti. E anche i tagli a servizi e riorganizzazione degli ospedali saranno messi in campo per il rientro, che dovrà essere messo nero su bianco dal commissario ad acta (nomina governativa) Antonio Decaro.