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Fritrak - Trasporto acqua

22 Agosto 2026
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: medagliere AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - La prima dell'Italia è d'argento nel nuoto con Viola Scotto Di Carlo, 50 m farfalla femminile. La centesima d'oro con Gabriele Guidi Rontani, pugilato 70 kg

In Basilicata la più grande altalena d’Europa Inaugurata ieri

29 Agosto 2026
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Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:

La più grande altalena d’Europa diventa uno strumento di sviluppo per le aree interne.

FB IMG 1788006329414Ieri, a Baragiano, abbiamo inaugurato “Il Volo di Icaro”, un nuovo attrattore capace di portare visitatori e creare economia per il territorio.

La sfida è costruire una vera destinazione turistica, mettendo in rete Basileus, ArcheoXcape, borghi, paesaggio, cultura, tradizioni ed enogastronomia.

Partire dalle nostre radici per creare nuove opportunità. È così che costruiamo il futuro della Basilicata.


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