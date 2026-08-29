Scrive Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata:
La più grande altalena d’Europa diventa uno strumento di sviluppo per le aree interne.
Ieri, a Baragiano, abbiamo inaugurato “Il Volo di Icaro”, un nuovo attrattore capace di portare visitatori e creare economia per il territorio.
La sfida è costruire una vera destinazione turistica, mettendo in rete Basileus, ArcheoXcape, borghi, paesaggio, cultura, tradizioni ed enogastronomia.
Partire dalle nostre radici per creare nuove opportunità. È così che costruiamo il futuro della Basilicata.