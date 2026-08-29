Stando ai rilevatori della protezione civile della Puglia (da cui è tratta l’immagine di home page) la temperatura registrata a Mottola prima di mezzogiorno è stata di 42,1 gradi. Ginosa Marina 41,3 (foto sotto, la spiaggia) e una signora dice “oggi è infernale, mai sentito un caldo così. Insopportabile, è un caldo diverso”. E non molto distanti altre zone della parte occidentale del tarantino. Molto caldo ovunque, con Martina Franca in piena Valle d’Itria a quota 38,5 gradi mentre in alcune località di brindisino e leccese si sono giù superati i 40 gradi.