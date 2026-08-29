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Fritrak - Trasporto acqua

22 Agosto 2026
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: medagliere AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - La prima dell'Italia è d'argento nel nuoto con Viola Scotto Di Carlo, 50 m farfalla femminile. La centesima d'oro con Gabriele Guidi Rontani, pugilato 70 kg

Caldo: oggi Bari in codice rosso, domani in giallo Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

29 Agosto 2026
bari

Bollettino ondate di calore: fra le 27 città campione in tutta Italia, anche oggi Bari è in codice rosso. Domani invece sarà in allerta gialla, ben minore. Un segnale di un possibile (e auspicabile) allentamento della morsa di questo caldo da primato che ieri ha fatto registrare in Puglia il superamento dei 43 gradi.


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Martina Franca: prosegue la festa della bombetta Aperta ieri

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Caldo: Puglia, superati i 43 gradi. Martina Franca più di Taranto. Bari anche domani in codice rosso, domenica giallo Fine settimana, possibile allentamento della morsa

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