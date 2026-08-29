Bollettino ondate di calore: fra le 27 città campione in tutta Italia, anche oggi Bari è in codice rosso. Domani invece sarà in allerta gialla, ben minore. Un segnale di un possibile (e auspicabile) allentamento della morsa di questo caldo da primato che ieri ha fatto registrare in Puglia il superamento dei 43 gradi.