In zone interne a nord di Foggia si sono superati i 43 gradi ma anche a Borgo Libertà. Fra zone interne della Bat e della Murgia il superamento dei 40 gradi è avvenuto di gran lunga, così come a Collepasso si sono sfiorati i 41 gradi e a Mesagne si sono superati. Che a Martina Franca abbia fatto più caldo che a Taranto è nella categoria delle notizie tipo l’uomo che morde il cane. Nella località della Valle d’Itria toccati i 38,7 gradi secondo i rilevatori della protezione civile della Puglia e nella città ionica si sono sfiorati i 38.

Bollettino ondate di calore: fra le 27 città campione in tutta Italia, anche domani Bari sarà in codice rosso. Domenica invece sarà in allerta gialla, ben minore. Un segnale di un possibile (e auspicabile) allentamento della morsa di questo caldo da primato.