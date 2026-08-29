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Fritrak - Trasporto acqua

22 Agosto 2026
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Alessandro Di Battista in gravi condizioni Si trova in ospedale a Cuba

29 Agosto 2026
alessandro di battista

Si trova a Cuba dove era andato per un réportage. Ha accusato un malore grave, sintomo un forte mal di testa, ed è stato trasportato all’ospedale. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ex parlamentare del movimento 5 stelle e attualmente vicepresidente del gruppo Schieriamoci, sono definite appunto gravi.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha riferito di seguire dalla scorsa notte la situazione. Auspici di pronta guarigione pressoché unanimi da ogni parte politica e grande apprensione fra molti cittadini e simpatizzanti del movimento.

 

 

 

 


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