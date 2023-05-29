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Virgin Orbit fallita, che succede per i voli suborbitali da Grottaglie? Perrini attacca Emiliano. Pertosa ammette difficoltà

29 Maggio 2023
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L’attacco del consigliere regionale pugliese Renato Perrini al presidente Michele Emiliano è frontale. Il consigliere chiede che si svolga un’audizione di Emiliano, del presidente di Aeroporti di Puglia e della responsabile Sitael.

Dopo avere prospettato voli suborbitali dallo spazioporto di Grottaglie, con il know how di Virgin Orbit, la società statunitense è fallita ed ora non ci sono molte possibilità concrete di dare luogo a questa innovativa prospettiva per lo scalo pugliese.

Chiara Pertosa, di Sitael che aveva firmato cinque anni fa l’accordo con Virgin Galactic del magnate Branson, ammette che adesso ci sono difficoltà.

Virgin Galactic, utilizzando una norma del codice fallimentare degli Usa, ha venduto patrimoni societari. Ha ricavato 36 milioni di dollari. Un centesimo di quella che era la quotazione arrivata fino a tre miliardi e mezzo di dollari.

Disastroso per la startup statunitense un lancio risalente a pochi mesi fa. Un lancio andato male, dal punto di vista tecnico, e con effetti, appunto, catastrofici. Che preoccupano anche la Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


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