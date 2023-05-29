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Giornata del Made in Italy Eventi anche in Puglia

Puglia: nove morti in tre giorni per incidenti stradali Molti giovani

29 Maggio 2023
incidente stradale

Il ciclista 77enne di Capurso, il 50enne a Manfredonia. Poi una sfilza di giovanissimi compreso un minorenne, 17 anni, nel barese. Uno studente, come il 19 enne di Foggia deceduto in Friuli, investito da un’auto. Giovane come il 22enne di Locorotondo morto ieri sera sulla statale a Fasano o come i tre irpini (di cui due fidanzati) di 30, 32 e 34 anni, morti ieri pomeriggio sulla statale nei pressi di Foggia. Sempre nel foggiano, in autostrada Cerignola-Candela, sabato un motociclista deceduto. Che fine settimana terribile.

 

 

 

 

 

 

 

 


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