Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 305
Provincia di Bat: 61
Provincia di Brindisi: 88
Provincia di Foggia: 115
Provincia di Lecce: 236
Provincia di Taranto: 138
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 4
27.008
Persone attualmente positive
302
Persone ricoverate in area non critica
12
Persone in terapia intensiva
1.095.600
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 372.400
Provincia di Bat: 99.499
Provincia di Brindisi: 105.892
Provincia di Foggia: 164.933
Provincia di Lecce: 224.496
Provincia di Taranto: 151.784
Residenti fuori regione: 8.483
Provincia in definizione: 3.613