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Puglia: 1131100 positivi a test corona virus, incremento di 956 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 maggio 2022

956

Nuovi casi

10.035

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 305
Provincia di Bat: 61
Provincia di Brindisi: 88
Provincia di Foggia: 115
Provincia di Lecce: 236
Provincia di Taranto: 138
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 4
27.008

Persone attualmente positive

302

Persone ricoverate in area non critica

12

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.131.100

Casi totali

11.007.208

Test eseguiti

1.095.600

Persone guarite

8.492

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 372.400
Provincia di Bat: 99.499
Provincia di Brindisi: 105.892
Provincia di Foggia: 164.933
Provincia di Lecce: 224.496
Provincia di Taranto: 151.784
Residenti fuori regione: 8.483
Provincia in definizione: 3.613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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