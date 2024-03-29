Di Tony Maselli:

Lavori stradali fermi in occasione delle festività pasquali. C’è anche un sollecito affinché i lavori siano terminati: quelli, pluriennali, riguardanti il tratto di strada statale 172 Orimini e nella zona di San Paolo, fra Taranto e Martina Franca.

Di seguito un comunicato diffuso da Anas:



A partire da oggi pomeriggio, venerdì 29 marzo, come già comunicato alla Regione in data 26 marzo, Anas procederà alla temporanea sospensione delle lavorazioni lungo l’intero Itinerario, per agevolare il traffico in vista dell’esodo previsto per il ponte di Pasqua.

Le attività riprenderanno martedì 2 aprile e proseguiranno, in massima parte, fino alla fine del prossimo mese di maggio 2024, con cantieri temporanei dal lunedì al venerdì ad eccezione di puntuali lavori di pavimentazione e segnaletica pianificati, anche dal Commissario straordinario, in prospettiva del G7 programmato a Borgo Egnazia.

Sin dall’avvio delle attività si è ritenuto opportuno chiedere ai prefetti di Bari, Brindisi e Lecce, la convocazione di specifici COV (comitato-operativo-viabilità) in grado di fornire indicazioni in merito alle modalità di cantierizzazione, in previsione delle partenze e i rientri in occasione delle imminenti festività pasquali.

Anas ricorda che gli interventi ad oggi attivi lungo l’itinerario Bari-Brindisi-Lecce rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell’intero percorso, importante arteria di collegamento sulla quale Anas punta ad innalzare i livelli di sicurezza e comfort alla guida, per gli elevati flussi di traffico giornalieri, nonché nei periodi di esodo turistico.

In considerazione delle caratteristiche dell’infrastruttura, e le particolarità delle lavorazioni hanno reso indispensabile la suddivisione in stralci dei cantieri, per mitigare gli impatti della circolazione stradale.

Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.14.

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Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

“Le vicende che, da anni, tengono in ostaggio la statale 172 hanno di fatto, generato un gravissimo disservizio ai cittadini. Si tratta infatti, di una via tra le più importanti della regione per la viabilità dei residenti, dei turisti e per lo sviluppo economico perché, partendo da Gioia del Colle giunge a Taranto passando per località di grande attrattiva come Turi, Putignano e i principali centri turistici della sud-est barese e della Valle d’Itria come Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, collegando il mare Adriatico con lo Jonio.

“Ricordo che l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, sulla 172, lo scorso novembre fece sapere che la perizia di variante, attesa già da gennaio dell’anno 2022, era stata approvata ed era stata notificata all’impresa che sta eseguendo i lavori. Ma questa variante comportava, di fatto, un ulteriore ritardo del completamento dei lavori, facendolo slittare al 25 agosto del 2024. Quindi alla fine della prossima estate.

“Ricordo, la strada, fondamentale per la viabilità della Valle d’Itria, doveva essere consegnata nel 2020, siamo nel 2024 e francamente spero che il prossimo 25 agosto il cantiere sarà tolto. Intanto, va sottolineato che, seppure si rispettassero i tempi, quella che ci aspetta sarà l’ennesima estate di caos e disagi per gli automobilisti e turisti. Ma il mio realismo mi porta a fare una domanda: siamo sicuri che quella del 2024 sarà l’ultima estate? Per questo motivo ho sollecitato un sopralluogo con l’assessore Maurodinoia e l’ingegnere dell’Anas Vincenzo Marzi, per fare davvero chiarezza sui tempi per la fine lavori.”