Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Chiuso il termine per la presentazione delle domande al Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 209 unità per i 27 profili di Categoria D, posizione economica D1. Ed è boom di candidati: saranno infatti 47.668 a partecipare a questa opportunità, come si evince dal report allegato.

“Abbiamo fatto un lavoro certosino e di squadra – dichiara l’qssessore regionale al Personale, Gianni Stea – che porterà all’assunzione di nuove figure professionali necessarie per rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in ambiti complessi, dando al contempo speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di valore a tempo indeterminato in un momento difficile per il Paese e offrendo a molti di loro la possibilità di rientrare dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”.

Tra i primi dati in possesso dell’Assessorato, riguardo alle iscrizioni, Stea sottolinea oltre alla massiccia partecipazione dei pugliesi (42.902, il 90%) anche di 748 lucani. Al quarto posto, “proprio a conferma del fatto che stiamo dando la possibilità a molti dei nostri ragazzi di rientrare in regione”, ci sono 646 domande arrivate dalla Lombardia e, di seguito, 506 dal Lazio e 384 dall’Emilia Romagna. Mentre l’età media dei partecipanti ai 27 profili professionali si attesta attorno ai 36 anni, andando da una media di 37.9 per la Gestione Affari Legali, ai 34,7 dell’Istruzione.

Molte le donne che parteciperanno al concorso e che anzi per alcuni profili sono in netta maggioranza: 68,2% per Cultura e Valorizzazione del territorio e del paesaggio; 65,6% per Gestione e Sviluppo risorse umane; 80,6% in materia Socio-assistenziale; 65,8% per le Politiche internazionali. Rappresentano complessivamente il 53,6% delle candidature.

Tra le curiosità che invece riguardano i settori preferiti, al primo posto si piazza la Gestione Affari Legali con 5.446 domande per 9 posti. Seguono 4.632 domande per Gestione e Sviluppo risorse umane (6 posti disponibili); 3.383 per Auditing e Controllo (6 posti); 3.184 per Specialista risorse economico-finanziarie (18 posti). “Solo“ 371 domande per Tutela, garanzia e vigilanza nel sistema delle comunicazioni dove sono disponibili 2 post.







