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Puglia: 278892 positivi a test corona virus, incremento di 129 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 novembre 2021

129

Nuovi casi

19.468

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 45
Provincia di Bat: 0
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 28
Provincia di Lecce: 25
Provincia di Taranto: 13
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
4.023

Persone attualmente positive

137

Persone ricoverate in area non critica

22

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

278.892

Casi totali

4.740.271

Test eseguiti

267.986

Persone guarite

6.883

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.096
Provincia di Bat: 28.747
Provincia di Brindisi: 22.216
Provincia di Foggia: 49.405
Provincia di Lecce: 33.027
Provincia di Taranto: 42.806
Residenti fuori regione: 1.045
Provincia in definizione: 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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