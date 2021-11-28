Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 45
Provincia di Bat: 0
Provincia di Brindisi: 17
Provincia di Foggia: 28
Provincia di Lecce: 25
Provincia di Taranto: 13
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: -1
4.023
Persone attualmente positive
137
Persone ricoverate in area non critica
22
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 101.096
Provincia di Bat: 28.747
Provincia di Brindisi: 22.216
Provincia di Foggia: 49.405
Provincia di Lecce: 33.027
Provincia di Taranto: 42.806
Residenti fuori regione: 1.045
Provincia in definizione: 550