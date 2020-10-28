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Pediatri: chiudere le scuole per due settimane in Puglia Monopoli: sindaco, stop ad Halloween

28 Ottobre 2020
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Di Francesco Santoro:

Chiudere le scuole di ogni ordine e grado in Puglia per due settimane. La richiesta è stata avanzata da una delegazione della Federazione dei pediatri di famiglia al presidente Michele Emiliano e all’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. A evidenziarlo è il quotidiano La Repubblica. Secondo i medici il sistema per la richiesta di tamponi per gli alunni procede al rallentatore con tempi di attesa decisamente lunghi. Per questa ragione hanno invocato la sospensione dell’attività scolastica per quindici giorni. E la Regione starebbe valutando questa possibilità. Da Monopoli giunge, invece, la notizia del divieto di festeggiare Halloween. La decisione è stata presa dal sindaco della città adriatica, Angelo Annese. L’ordinanza è valida dal 31 ottobre fino alle 6 del giorno seguente.

 

 

 

 

 

 

 


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