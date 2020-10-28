Di seguito, in formato pdf:
Di seguito, in formato pdf:
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione
1 Comment
È sicuramente una decisione sofferta ma necessaria.
Emiliano in questo momento conferma l’attenzione al valore scuola e non il contrario e al tempo stesso dimostra di avere a cuore il bene di tutti i cittadini pugliesi! Grazie Emiliano!