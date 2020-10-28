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1 Comment

  1. È sicuramente una decisione sofferta ma necessaria.
    Emiliano in questo momento conferma l’attenzione al valore scuola e non il contrario e al tempo stesso dimostra di avere a cuore il bene di tutti i cittadini pugliesi! Grazie Emiliano!

    Rispondi

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