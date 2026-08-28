Oggi e domani Bari in allerta rossa in tema di ondate di calore, secondo il bollettino del ministero della Salute.

Di seguito un comunicato diffuso da Tempo Italia:

Le ondate di calore dopo Ferragosto dal 2000 in poi in Italia

Vi proponiamo una ricerca di TempoItalia.it che illustra che a partire dal famoso 2003 l’Estate Mediterranea sembra aver cambiato i connotati: la bella stagione per eccellenza è diventata stagione dei ricorrenti incubi per il caldo, delle emergenze bambini e anziani in città, del proliferare degli impianti di condizionamento, delle crisi energetiche. Sempre più spesso le stagioni calde si allungano rubando la parte finale della primavera e talvolta protraendosi anche all’inizio dell’autunno. Non assistiamo quasi più a drastiche interruzioni di caldo subito dopo Ferragosto.

Un caso peculiare si è verificato anche prima, nell’agosto 2000, con la più forte ondata di caldo stagionale proprio a partire da metà mese. Ondata lunghissima ed eccezionale, allora non si era ancora così abituati come adesso, che riepiloghiamo dai dati medi di temperatura a livello nazionale riferiti alla sola seconda parte del mese: 13 giorni sopra i 25°C, di cui 8 sopra i 26°C e 4 sopra i 27°C, con punta massima di 27,4°C il giorno 24.

L’agosto 2001 ha portato due botte di caldo, di cui una assai significativa proprio a fine mese. Nel complesso ci furono 4 giorni sopra i 26°C di temperatura media nazionale, i primi 4 del mese, e 13 giorni sopra i 25°C, di cui 5 nell’ultima decade, dal 25 al 29 agosto. Punta massima +26,7°C il giorno 3.

Agosto 2003, il mese che ha riscritto la climatologia

Lo possiamo considerare il mese estivo assurdo, una sorta di febbraio 1956 al contrario, ma con gli estremi del gennaio 1985 o del febbraio 1929 e all’interno di una stagione paragonabile, per anomalia, a quella invernale del 1963. Il caldo caratterizzò l’intero mese persistendo anche dopo Ferragosto. Nessuna rottura stagionale, canicola persistente e numeri mostruosi: 30 giorni sopra i 24°C medi nazionali, di cui 28 (23 consecutivi) sopra i 25°C, di cui 24 (22 consecutivi) sopra i 26°C, di cui 16 (11 consecutivi, fino al 19 agosto) sopra i 27°C e di cui 4 (3 consecutivi) sopra i 28°C. Punta massima +28,3°C.

L’agosto 2006 è stato invece un mese fresco, addirittura sotto la media del periodo 1961-90, ma una delle due brevi fasi calde moderate si verificò, manco a dirlo, dopo Ferragosto: 6 giorni sopra i 24°C, di cui 5 sopra i 25°C, punta massima +25,7°C.

Il 2007 e i record del Centro-Sud

Nell’ambito della cosiddetta estate delle onde di calore estreme, in particolare al Centro-Sud, non si smentì la terza decade agostana del 2007. Il 25 agosto fu una giornata davvero storica per il Lazio: Latina 42,4°C, record assoluto precedente 42,2°C il 10 agosto 1999; Frosinone 41,4°C contro i 40,4°C del 3 agosto 1998; Pratica di Mare 38,6°C contro 38,0°C del 6 agosto 2003; Roma Urbe 40,5°C contro 40,4°C del 1956; Guidonia 41,4°C, record mensile precedente 40,4°C e record assoluto precedente 40,8°C il 29 luglio 2005.

Il 30 agosto, alle soglie della fine dell’estate, spiccarono in assoluto i dati di Amendola con 43,6°C, record mensile precedente 43,0°C il 10 agosto 1999, di Pescara con 45,0°C, record mensile precedente 40,6°C nel 1957 e record assoluto precedente 43,8°C il 24 luglio 2007, e di Termoli con 40,8°C contro i 40,7°C del 1957. Il grande caldo non interessò il Nord Italia, quindi i dati medi nazionali non furono così eclatanti: 7 giornate, 6 consecutive, sopra i 24°C, di cui 4 sopra i 25°C, punta massima +26,2°C.

Dal 2009 al 2012, la terza decade non concede tregua

L’agosto 2009 è stato il mese più caldo in assoluto dopo il 2003 e il 2012, con un’ondata che dura praticamente per tutto il mese: nessuna giornata ha una media nazionale inferiore ai 23°C, a conferma del nuovo trend delle stagioni estive che si prolungano con il gran caldo fino a fine mese, senza interruzioni. Si registrano 27 giorni sopra i 24°C, di cui 15 sopra i 25°C e 5 consecutivi sopra i 26°C, punta massima +26,7°C. Nel 2010 una moderata ondata interessa, ancora una volta, l’ultima decade mensile: 9 giornate sopra i 24°C, di cui 4 sopra i 25°C, punta massima +25,5°C.

Nel 2011 il caldo caratterizza tutta la seconda parte del mese. Il 16 agosto la media delle temperature delle stazioni del Servizio Meteo Italiano supera i 24°C e resta sopra quella soglia per 10 giorni consecutivi, di cui 7 sopra i 25°C e 5 sopra i 26°C, con punta massima di +27,3°C il giorno 22. La media termica di agosto nel periodo 1961-90 è +22°C, il che rende l’idea dello scarto; l’ondata termina il 27 agosto.

Ennesimo mese rovente l’agosto 2012, con maggiore anomalia al Nord e scarto mensile globale dalla norma di oltre +4,5°C, il più caldo dopo il 2003, con un’ondata di calore molto intensa su tutta l’Italia dal 15 al 26 agosto, ancora una volta nel periodo immediatamente successivo a Ferragosto: 12 giorni consecutivi sopra i 24°C, di cui 10 consecutivi sopra i 25°C e 8 consecutivi sopra i 26°C, punta massima +27,0°C.

Dal 2014 al 2025 la coda estiva diventa la nuova normalità

Non tutti gli anni hanno avuto eventi estremi in quella finestra. Il 2014 è stato più fresco e piovoso, il 2016 e il 2020 non hanno prodotto episodi tardivi di rilievo nazionale. Nel 2015, dopo la pausa ferragostana, la breve ripresa fra il 28 e il 31 agosto ha portato 32-35°C in Val Padana, 36°C a Firenze e Alghero, 37°C a Ferrara e sulle pianure laziali e casertane, in una stagione fra le più calde dal 1800.

Nel 2017 il picco è arrivato fra il 1ç e il 5 agosto, con valori oltre i 42-45°C al Centro-Sud e in Sardegna e un mese terzo più caldo della serie ISAC-CNR, anomalia intorno a +2,5°C. Il 2019 ha mantenuto il caldo sopra media fino a fine mese nelle pianure e nelle conche prealpine. Nel 2021 l’ondata si è concentrata intorno a Ferragosto, con i 48,8°C di Siracusa l’11 agosto e punte di 42°C a Palermo e Cagliari. Il 18 agosto 2022 ha visto i 44,3°C di Palermo Punta Raisi, record della stazione.

Il 2023 ha prodotto la coda più netta del periodo, fra il 19 e il 26 agosto: 38-42°C al Nord e sul versante tirrenico, 40,4°C a Parma, record assoluto della serie dal 1878, 41,1°C a Firenze-Peretola, minime da primato a Milano-Brera con 28,9°C e zero termico sulle Alpi fino a 5.328 metri, record per i radiosondaggi di Novara Cameri.

Nel 2024, secondo agosto più caldo di sempre dopo il 2003 con anomalia nazionale di circa +2,38°C, la tregua fra il 16 e il 20 è stata seguita da una nuova fase calda dal 22 al 29 agosto. Nel 2025 la seconda ondata si è collocata fra il 9 e il 17 agosto, con livelli di rischio 2-3 nei sistemi di allerta caldo di diverse città del Centro-Nord.

I mari, il motore che tiene acceso il caldo tardivo

Il Mediterraneo si è riscaldato in modo marcato e questo spiega una parte del fenomeno. Dal 2010 circa in poi le marine heatwaves (ondate di calore marino) sono diventate più frequenti, intense e lunghe: a fine agosto le acque costiere italiane viaggiano spesso fra 25 e 28°C, con punte locali verso i 29-30°C negli anni più estremi, 2022, 2024 e 2025 su tutti. Anomalie di +2/+5°C sono ormai ricorrenti nel bacino occidentale, dal Mar Ligure al Tirreno, fino alle acque attorno a Sicilia e Sardegna.

Un mare così caldo alza le minime notturne, alimenta l’afa e carica l’atmosfera dell’energia che poi si scarica nei temporali violenti di inizio autunno, come ricordano le analisi sulle tempeste autunnali fuori scala. È lo stesso meccanismo che ha sostenuto la nuova fortissima ondata di caldo con rischio di record storici e le punte prossime ai 46-47°C segnalate in questi giorni, con il caldo epocale in Sardegna che ha superato i primati del 1983 e il primo refrigerio – per altro con temperatura sopra la media – atteso soltanto dal 30 agosto 2026.

Non esiste un elenco ufficiale unico delle ondate dopo Ferragosto: forse solo il nostro gruppo di siti web se ne occupa in maniera così dettagliata. La brusca rottura stagionale di fine agosto, quella che generazioni di italiani davano per scontata, è diventata l’eccezione; la regola è un caldo che tiene, si riorganizza e spesso trova nuove riserve di energia fino ai primi giorni di settembre.