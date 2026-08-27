Di seguito il comunicato:

Una serata di spettacolo, magia e divertimento. A Fragagnano, in provincia di Taranto, venerdì 28 agosto arriva La Notte delle Meraviglie dei Bambini che – a partire dalle 19:30 – trasformerà corso Vittorio Emanuele in un grande palcoscenico a cielo aperto. E se in provincia di Taranto e nell’intera Puglia si susseguono ogni giorno tantissimi eventi estivi, ecco che questo appuntamento vuole guardare con particolare attenzione ai più piccoli e alle loro famiglie. Per una serata a misura di bimbo.

Ecco allora il percorso fatto di giochi, laboratori, arte e intrattenimento, in grado di conquistare anche giovani e visitatori. Perché emozioni e creatività non hanno età. Ma cosa sarà possibile trovare? Aree ludiche, laboratori di ceramica, arte di strada, performance di danza, esposizioni e musica dal vivo. Tantissime attività in grado di regalare un’esperienza unica.

Super ospiti saranno gli Ipergalattici, tra le più apprezzate cartoon cover band italiane, che porteranno il loro seguitissimo spettacolo “Gira la Sigla”. Con la promessa: «Non importa che età tu abbia: durante il live canterai sempre quelle che, per te, sono le sigle più belle». Ovviamente dei cartoni animati più celebri di tutti i tempi, in un viaggio capace di unire bambini, genitori e nonni attraverso musica e ricordi.

Il pubblico non sarà semplice spettatore. Con “Torni on the Road“, a cura di Torniamo Aps, potrà scoprire l’antica arte della ceramica. I maestri ceramisti realizzeranno dimostrazioni dal vivo al tornio e accompagneranno bambini e ragazzi in un laboratorio esperienziale, permettendo loro di modellare l’argilla e conoscere da vicino una delle più affascinanti tradizioni artigianali, profondamente legata al territorio. Altro laboratorio sarà dedicato alla straordinaria arte dell’intreccio, a cura di Antiche Creazioni.

Ci sarà poi una zona dedicata ai giochi, curata da Animarte, tra le realtà italiane di riferimento nell’allestimento itinerante di aree ludiche realizzate interamente in legno. I giochi sono ispirati al metodo montessoriano e sono progettati per stimolare- attraverso il gioco libero- attenzione, concentrazione, manualità fine, logica e capacità di problem solving. Ogni postazione favorisce inoltre collaborazione, socializzazione e interazione tra bambini e adulti, trasformando il momento ludico in un’esperienza educativa e condivisa.

Energia e comicità saranno protagoniste con Mr. Distratto, artista di strada capace di unire giocoleria, equilibrismo, clownerie e coinvolgimento del pubblico in uno show dinamico e sorprendente.

Grande attesa anche per l’esibizione della campionessa fragagnanese Giorgia Tarantini che porterà in scena una spettacolare performance di Pole Dance, disciplina che coniuga forza, eleganza, tecnica e arte performativa.

Infine, la serata offrirà anche uno spazio dedicato all’arte con “Oltre gli incontri: i miei personaggi fantasy”, percorso espositivo del giovane artista locale Fabrizio Fornaro, che accompagnerà i visitatori in un viaggio tra creature fantastiche, illustrazioni e mondi immaginari nati dalla sua creatività.

Tutte le attività sono ad ingresso libero. La Notte delle Meraviglie dei Bambini, è organizzata dalla Pro loco di Fragagnano, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia e rientra nel cartellone estivo del Comune. Info: 389.4499946.