Stasera saranno Lucia Annunziata e l’ospitante Angelo Maria Perrino ad intervistare Giuseppe Conte, leader M5S ed ex presidente del Consiglio.

Ceglie Messapica è da ieri sera scenario della rassegna “La piazza” giunta alla quarta edizione. Ovviamente spazio ad un esame della situazione corona virus. Quindi il resto. Assente Claudio Durigon, che ha scritto una lettera per motivare il forfait, presente il ministro Giorgetti che ha parlato fra l’altro del siderurgico di Taranto, presente Antonio Tajani. Il coordinatore nazionale di Forza Italia evidenzia la propria preferenza per la candidatura di Silvio Berlusconi (da due giorni ricoverato al “San Raffaele” di Milano) al Quirinale ribadendo però che è prematuro parlarne e che il centrodestra dovrà esprimere un candidato unitario. Non è esattamente dello stesso avviso Vittorio Sgarbi: a febbraio deve essere eletto Mario Draghi presidente della Repubblica, con successivo governo presieduto da Marta Cartabia, è di fatto il ragionamento di Sgarbi. Il conduttore fa anche il nome di Pierferdinando Casini, peraltro. E magari andrebbe considerato di chiedere all’attuale presidente della Repubblica di essere disposto alla rielezione che sarebbe molto ben accolta nel Paese.

Numerosi altri ospiti, anche stasera e domani quando sarà la volta di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

(immagine: da trasmissione video)