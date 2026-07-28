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28 Luglio 2026
Caldo: Bari in codice giallo oggi e domani Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

Caldo: Bari in codice giallo oggi e domani Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

28 Luglio 2026
bari

Dopo la tramontana che ha portato anche in Puglia un calo di temperature, queste sono in risalita. Progressivamente si arriverà al gran caldo di una settimana fa. Intanto, stando al bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore, fra le città campione Bari è in codice giallo, oggi come ieri e come sarà anche domani. In codice rosso, oggii e domani, solo Campobasso. Varie città in allerta arancione e appunto gialla mentre Cagliari, Venezia e Verona sono oggi in codice verde che domani rimarrà tale solo per il capoluogo della Sardegna.

Lo scirocco ha portato in queste ore molta umidità: nebbia all’alba in territorio di Martina Franca, anche con qualche goccia di pioggia in zona San Paolo. Poi, scendendo verso Taranto, il cielo si è “aperto”.

nebbia martina franca 28 luglio 2026

orimini martina franca 28 luglio 2026 alba

 

 

 

 

 

 

 

 

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