Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Ieri mattina è stata deposta una corona d’alloro al monumento che, a Castro Marina, ricorda il sacrificio dei

Finanzieri mare Salvatore De ROSA e Daniele ZOCCOLA, Medaglie d’Oro al Valor Civile, caduti ventisei anni

fa nell’adempimento del dovere, nelle acque antistanti la grotta Zinzulusa.

Alla cerimonia, culminata con gli “onori ai Caduti della Guardia di Finanza”, erano presenti i genitori ed i

parenti più stretti delle due Medaglie d’Oro al Valor Civile, nonché il Comandante Regionale Puglia, Generale

D. Guido Mario GEREMIA, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Puglia, Generale B. Michele

DELL’AGLI, il Comandante Provinciale di Lecce, Generale B. Stefano CIOTTI, il Comandante del Reparto

Operativo Aeronavale di Bari, Generale B. Armando FRANZA, il Sindaco di Castro, Dott. Luigi COLUCCIA, la

Sezione A.N.F.I. di Diso e i rappresentanti delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale.

Un Reparto in armi del contingente di mare ha reso gli onori in forma solenne ai Finanzieri di mare De Rosa e

Zoccola, i quali, all’alba del 24 luglio 2000, imbarcati su una vedetta impegnata in un’operazione di contrasto al

traffico di migranti nelle acque del Canale d’Otranto, si posero all’inseguimento di un gommone albanese dal

quale erano appena sbarcate numerose persone.

Durante le concitate fasi dell’operazione, rese più rischiose in quanto svolte nottetempo, i finanzieri persero

tragicamente la vita allorquando gli scafisti albanesi, per evitare la cattura, si gettarono in acqua e, bloccando i

comandi, lanciarono deliberatamente la loro potente imbarcazione contro l’unità navale della Guardia di Finanza

che fu travolta e con essa furono travolte le vite dei due giovani finanzieri.

Gli efferati criminali furono poi catturati, processati e condannati con sentenza definitiva per omicidio

volontario.

Dopo la cerimonia al monumento, il Cappellano militare Don Bartolo Longo, unitamente al Parroco di Castro –

Don Salvatore Febbraro – hanno concelebrato nella Chiesa di Maria Santissima Annunziata una messa in

suffragio dei Finanzieri De Rosa e Zoccola e di tutti i caduti in servizio delle Fiamme Gialle