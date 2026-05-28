Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

In vista dell’imminente apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est barese Monopoli–Fasano”, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, il trasferimento di complessivi 307.245 euro (215.600 in favore della città Metropolitana di Bari e 91.645 euro in favore della Provincia di Brindisi), al fine di garantire l’esercizio di un servizio di trasporto pubblico locale su gomma (bus) sperimentale, per l’anno 2026, tra i rispettivi territori provinciali e il nuovo ospedale.

Con questi finanziamenti potranno essere attivate, a partire dal prossimo 1° giugno e fino al 31 dicembre 2026, 18 corse giornaliere, per un totale di circa km 90.522, da parte della Città Metropolitana di Bari e 16 corse giornaliere, per un totale di circa km 34.583, da parte della Provincia di Brindisi.

Questi nuovi collegamenti di trasporto pubblico locale su gomma rientrano tra quelli sperimentali finanziati dalla Regione Puglia negli ultimi anni, nelle more dell’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi su gomma come previsto nel Piano Triennale dei Servizi 2024-2026.

“La delibera approvata ieri è il risultato di una interlocuzione con gli enti locali e la Asl, al fine di definire un programma di esercizio che fosse attinente alle necessità del territorio e dell’utenza del nuovo ospedale – ha detto l’assessore Piemontese -. Abbiamo lavorato in modo che il nuovo ospedale del Sud-Est barese Monopoli–Fasano possa essere collegato in maniera efficace con il territorio che lo avrà come riferimento grazie a un’offerta di servizio TPL ragionata e condivisa. Stiamo così garantendo il diritto alla mobilità sia per i lavoratori che per l’utenza dell’ospedale, con l’obiettivo anche di evitare un incremento del traffico di mezzi privati lungo le arterie che conducono alla nuova struttura”.

La nuova offerta di TPL da e verso l’ospedale di Monopoli-Fasano è stata definita, infatti, dopo diversi incontri con le parti interessate. Un primo incontro con la Città Metropolitana di Bari, la Provincia di Brindisi e i Comuni di Fasano, Monopoli e Polignano a Mare ha permesso di discutere sulla proposta di istituzione di un programma di esercizio di primo impianto che garantisse i collegamenti tra l’ospedale e i comuni limitrofi. Poi sono stati chiesti alla ASL competente i dati relativi agli orari di servizio del personale interessato e all’utenza potenziale e, sulla base di tali dati, Città Metropolitana di Bari e Provincia di Brindisi hanno elaborato la loro proposta progettuale con l’indicazione delle corse, degli orari, dei rispettivi chilometri di esercizio e dei relativi costi.