Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Focus, panel, campionato a squadre, cuochi contadini, musica e confronto tra le nuove generazioni che stanno cambiando il volto delle campagne salentine, una giornata dedicata ai giovani agricoltori, all’innovazione, alla sostenibilità e al futuro dell’agricoltura salentina. L’appuntamento è domani giovedì 28 maggio 2026, con inizio alle ore 10,30, alla Tenuta Manchi a Squinzano (via Casalabate – Lecce), con l’evento “Giovani in Campo” promosso da Coldiretti Lecce.

Al centro dell’iniziativa il ritorno dei giovani alla terra, un fenomeno sempre più evidente che sta trasformando l’agricoltura italiana verso modelli più innovativi, digitali e sostenibili, ma anche più legati alle produzioni locali e alla filiera corta. Nel corso della giornata si alterneranno panel e momenti di confronto su temi chiave per le imprese agricole: ritorno alla terra, innovazione, esperienza sensoriale, gestione aziendale e sostenibilità. Spazio anche alla sicurezza sul lavoro, tema centrale per un settore che richiede sempre più formazione e prevenzione.

L’evento sarà anche un’occasione per valorizzare le imprese agricole guidate dai giovani, sempre più protagoniste di un’agricoltura che unisce qualità, innovazione digitale, multifunzionalità e legame con il territorio. Previsto un momento dedicato alla cucina contadina con il buffet dei cuochi contadini di Coldiretti, con prodotti e ricette legate alle eccellenze agroalimentari locali e alla filiera corta.

In programma anche un campionato a squadre, pensato come momento di aggregazione tra giovani agricoltori e partecipanti, insieme ad approfondimenti su innovazione e gestione aziendale, strumenti ormai indispensabili per la competitività delle imprese. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza sul lavoro, in un comparto che necessita di formazione continua e cultura della prevenzione per tutelare lavoratori e aziende.

La giornata si chiuderà con la premiazione finale, musica e momenti di socialità. Con “Giovani in Campo”, Coldiretti Lecce rinnova l’impegno a sostegno dei giovani agricoltori, considerati un fattore chiave per lo sviluppo di un’agricoltura più innovativa, sostenibile e competitiva.