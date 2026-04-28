Dopo giorni di ricerche oltre la foce del Trigno, in uno specchio di acqua di dieci chilometri quadrati, le ricerche in mare di Domenico Racanati sono sospese. Da ora in poi verranno effettuate indagini più selettive sulla base di elementi che dovessero indurre a prospettare novità. Il 53enne di Bisceglie è disperso dalla mattina del 2 aprile, quando a bordo della sua auto venne travolto dal crollo del ponte che stava percorrendo, strada statale 16, in territorio di Montenero di Bisaccia. Dopo quasi quattro settimane di ricerche, finora sono stati rinvenuti solo la targa dell’automobile e un parafango.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)