rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: sospese le ricerche in mare, indagini più selettive Sono andate avanti per giorni

28 Aprile 2026
HFYQnusagAAuI4e

Dopo giorni di ricerche oltre la foce del Trigno, in uno specchio di acqua di dieci chilometri quadrati, le ricerche in mare di Domenico Racanati sono sospese. Da ora in poi verranno effettuate indagini più selettive sulla base di elementi che dovessero indurre a prospettare novità. Il 53enne di Bisceglie è disperso dalla mattina del 2 aprile, quando a bordo della sua auto venne travolto dal crollo del ponte che stava percorrendo, strada statale 16, in territorio di Montenero di Bisaccia. Dopo quasi quattro settimane di ricerche, finora sono stati rinvenuti solo la targa dell’automobile e un parafango.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione