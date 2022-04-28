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Puglia: 1058128 positivi a test corona virus, incremento di 4293 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 aprile 2022

4.293

Nuovi casi

22.761

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.448
Provincia di Bat: 261
Provincia di Brindisi: 489
Provincia di Foggia: 520
Provincia di Lecce: 831
Provincia di Taranto: 696
Residenti fuori regione: 34
Provincia in definizione: 14
105.449

Persone attualmente positive

557

Persone ricoverate in area non critica

23

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.058.128

Casi totali

10.502.927

Test eseguiti

944.423

Persone guarite

8.256

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 346.619
Provincia di Bat: 95.034
Provincia di Brindisi: 98.744
Provincia di Foggia: 155.980
Provincia di Lecce: 209.903
Provincia di Taranto: 140.637
Residenti fuori regione: 7.866
Provincia in definizione: 3.345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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