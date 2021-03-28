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Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Puglia: domenica di zona rossa rafforzata, cosa si può fare e cosa no Riproponiamo l'ordinanza urgente del presidente della Regione

28 Marzo 2021
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Tra negozi chiusi, divieto di andare nelle seconde case, altre limitazioni (tutto salvo eccezioni). Da ieri Puglia in zona rossa rafforzata, con restrizioni ulteriori oggi che è (la prima) domenica.

Di seguito in formato pdf:

Ordinanza 88_signed(1)


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2 Comments

  1. Buongiorno sono leonardo da martina franca, vorrei capire per la coltivazione dei terreni, aratura, potatire deggli ulivi si può uscire dai comuni di residenza o domicilio. Grazie

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