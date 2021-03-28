Tra negozi chiusi, divieto di andare nelle seconde case, altre limitazioni (tutto salvo eccezioni). Da ieri Puglia in zona rossa rafforzata, con restrizioni ulteriori oggi che è (la prima) domenica.
Di seguito in formato pdf:
Tra negozi chiusi, divieto di andare nelle seconde case, altre limitazioni (tutto salvo eccezioni). Da ieri Puglia in zona rossa rafforzata, con restrizioni ulteriori oggi che è (la prima) domenica.
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2 Comments
Buongiorno sono leonardo da martina franca, vorrei capire per la coltivazione dei terreni, aratura, potatire deggli ulivi si può uscire dai comuni di residenza o domicilio. Grazie
Grazie per il suo intervento. Sì in caso di lavoro. (agostino quero)