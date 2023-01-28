Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 106
Provincia di Bat: 21
Provincia di Brindisi: 29
Provincia di Foggia: 21
Provincia di Lecce: 86
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 0
15.495
Persone attualmente positive
205
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.595.112
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.689
Provincia di Bat: 135.685
Provincia di Brindisi: 155.093
Provincia di Foggia: 225.444
Provincia di Lecce: 344.652
Provincia di Taranto: 218.138
Residenti fuori regione: 17.082
Provincia in definizione: 5.374