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Puglia: 1620157 positivi a test corona virus, incremento di 293 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 gennaio 2023

293

Nuovi casi

4.667

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 106
Provincia di Bat: 21
Provincia di Brindisi: 29
Provincia di Foggia: 21
Provincia di Lecce: 86
Provincia di Taranto: 26
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 0
15.495

Persone attualmente positive

205

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.620.157

Casi totali

13.671.488

Test eseguiti

1.595.112

Persone guarite

9.550

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.689
Provincia di Bat: 135.685
Provincia di Brindisi: 155.093
Provincia di Foggia: 225.444
Provincia di Lecce: 344.652
Provincia di Taranto: 218.138
Residenti fuori regione: 17.082
Provincia in definizione: 5.374

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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