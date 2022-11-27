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Francesco Pio, 22 anni. Donato, 39. Salvatore, 49. Oggi a San Severo i funerali dei tre lavoratori Morti nell'incidente stradale di Chieuti

27 Novembre 2022
noinotizie

Salvatore Ferrara aveva 48 anni, Donato Nardella, 39 e Francesco Pio Cavarella 22.  I tre operai erano di ritorno a San Severo da un lavoro in Molise. Venerdì pomeriggio lo  scontro frontale tra il loro furgone ed un camion, sulla strada statale in territorio di Chieuti. I funerali dei tre lavoratori morti, oggi nella cattedrale di San Severo con inizio alle 16.


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