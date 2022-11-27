Salvatore Ferrara aveva 48 anni, Donato Nardella, 39 e Francesco Pio Cavarella 22. I tre operai erano di ritorno a San Severo da un lavoro in Molise. Venerdì pomeriggio lo scontro frontale tra il loro furgone ed un camion, sulla strada statale in territorio di Chieuti. I funerali dei tre lavoratori morti, oggi nella cattedrale di San Severo con inizio alle 16.