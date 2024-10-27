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Anche a Bari la manifestazione per lo stop alle guerre Iniziativa nazionale ieri

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stop alle guerre (3)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Serve un’immediata iniziativa del governo italiano e dell’Unione Europea per il cessate il fuoco che consenta, nei teatri di guerra, sia dell’Ucraina che del Medio Oriente, di riprendere la discussione per trovare un accordo di pace.”

Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, partecipando ieri mattina al corteo terminato in piazza Libertà a Bari nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale “Stop alle guerre”.

Il presidente Emiliano ha aggiunto: “Cessare il fuoco è l’unico metodo per obbligare chiunque ad aprire il dialogo. Non è possibile costruire una pace duratura con la sopraffazione e la vittoria militare, schiacciando e eliminando l’avversario. Questa logica contrasta radicalmente con l’idea di costruire finalmente un equilibrio di pace.”

Alla manifestazione hanno preso parte cittadini, studenti, sindacati e associazioni di Puglia, Calabria e Basilicata, che hanno colorato le strade del centro con le bandiere arcobaleno della pace e con i tulipani rossi, simbolo della resistenza. Tante anche le bandiere dei paesi coinvolti dalla guerra.


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