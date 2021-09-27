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L’Italia del volley dal tetto d’Europa al Quirinale, il presidente di Alberobello accanto al capo dello Stato Le nazionali femminile e maschile ricevute anche a palazzo Chigi

27 Settembre 2021
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Campione d’Europa femminile. Due settimane dopo, campione d’Europa maschile. L’Italia della pallavolo protagonista di una clamorosa doppietta,  smaltita in fretta la delusione olimpica.

Protagonista la Puglia: l’allenatore della nazionale maschile è il sessantenne Ferdinando De Giorgi, di Squinzano. Il presidente della federazione italiana pallavolo Fipav è, da alcuni mesi, Giuseppe Manfredi di Alberobello, che nella foto ufficiale è fra il citato De Giorgi ed il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le compagiji azzurre femminile e maschile sono state successivamente ricevute, a palazzo Chigi, dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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