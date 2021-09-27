Campione d’Europa femminile. Due settimane dopo, campione d’Europa maschile. L’Italia della pallavolo protagonista di una clamorosa doppietta, smaltita in fretta la delusione olimpica.

Protagonista la Puglia: l’allenatore della nazionale maschile è il sessantenne Ferdinando De Giorgi, di Squinzano. Il presidente della federazione italiana pallavolo Fipav è, da alcuni mesi, Giuseppe Manfredi di Alberobello, che nella foto ufficiale è fra il citato De Giorgi ed il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le compagiji azzurre femminile e maschile sono state successivamente ricevute, a palazzo Chigi, dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.