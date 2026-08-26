Di seguito il comunicato:

Ventuno concorrenti accedono alla finale nazionale di domenica 30 agosto a Villa Cafiero, San Ferdinando di Puglia – BAT. In palio il titolo di Miss Universe Italy 2026 e la rappresentanza italiana alla finale mondiale del concorso di bellezza più importante ed ambito del pianeta.

Questi i nomi delle Miss e le regioni di rappresentanza. Angelica Parma – Emilia-Romagna, Anna Corazza – Friuli Venezia Giulia, Antonietta Fragasso – Puglia, Ariadna Muro Dian – Veneto, Miss Fan Vote 2026, Caterina Milo – Sicilia, Chiara Crudeli – Marche, Clarissa Aurora Acanfora – Campania, Federica Noschese – Campania, Giada Folcia – Lombardia, Ilaria Adelina Mura – Sardegna, Lavinia Ghetea – Lazio, Ludovica Marina Lombardi – Campania, Ludovica Pieraccioni – Umbria, Michelle Stella Barone – Sicilia, Nataliia Mandryk – Lombardia, Naomi Zaccaria – Molise, Sara Fidani – Abruzzo, Sara Schina – Lazio, Stefania Sorrentino – Veneto, Victoria Masprone – Lazio e Zoe Licia Coccia – Basilicata le 21 finaliste di Miss Universe Italy 2026. Tra le finaliste figura anche Ariadna Muro Dian, del Veneto, ammessa alla fase conclusiva attraverso il Fan Vote 2026. Le 21 concorrenti sono state individuate al termine del percorso nazionale che ha coinvolto circa 60 semifinaliste provenienti da tutte le regioni italiane. Il percorso di selezione ha previsto prove preliminari, shooting fotografici, competizioni in abito da sera e costume da bagno e colloqui individuali con la commissione.

Il programma verso la finale

La fase conclusiva di Miss Universe Italy 2026 è in corso a San Ferdinando di Puglia, con Villa Cafiero sede dei principali appuntamenti della manifestazione e il Grieco Hotel quale struttura ufficiale per l’ospitalità delle concorrenti e dello staff.

Il calendario degli ultimi appuntamenti prevede: Mercoledì 26 agosto shooting fotografici ufficiali. Giovedì 27 agosto, “Evening Gown Competition”, la prova in abito da sera dedicata alla presenza scenica, all’eleganza ed al portamento. Venerdì 28 agosto “Swimsuit Competition”, evento in costume da bagno ospitato da Tamerigi Village a Margherita di Savoia. Sabato 29 agosto “Interview” con la commissione e “Preliminary Competition”. Domenica 30 agosto Finale Nazionale di Miss Universe Italy 2026 a Villa Cafiero, con la proclamazione della nuova Miss Universe Italy 2026, che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale di Miss Universe in programma a novembre a Porto Rico. La finale nazionale sarà condotta, per il secondo anno consecutivo, da Samuel Peron. Sono annunciati come ospiti speciali Emanuela Aureli e il chitarrista Alessandro Malerba. La show finale di domenica, concluderà il percorso nazionale e assegnerà il titolo di MUIT 2026, aprendo alla vincitrice il percorso internazionale verso la finale mondiale di Miss Universe.