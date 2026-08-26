Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo l‘anteprima del festival con lo spettacolo teatrale Combattenti, entra nel vivo giovedì 27 agosto la diciassettesima edizione di Libri nel Borgo Antico a Bisceglie, la grande festa della lettura che trasforma il centro storico della città in un autentico salotto letterario a cielo aperto. Protagonista della serata in Largo Castello sarà la cinquina finalista della 64esima edizione del Premio Campiello, concorso di letteratura italiana contemporanea tra i più prestigiosi in Italia, promosso dalla Fondazione Il Campiello ‑ Confindustria Veneto.

Il pubblico potrà così approfondire, alla presenza degli autori, i romanzi finalisti di questa edizione: “Storia di un‘amicizia” (Quodlibet) di Ermanno Cavazzoni, “L‘immensa distrazione” (Giulio Einaudi Editore) di Marcello Fois, “La ragazzina” (Feltrinelli) di Valeria Parrella, “Lo sbilico” (Giulio Einaudi Editore) di Alcide Pierantozzi e “La vita sempre” (Ugo Guanda Editore) di Elena Varvello. Cinque libri di altissimo valore artistico e di straordinaria attualità, molto diversi tra loro, per contenuti e stili di scrittura, ma tutti accomunati da un profondo rispetto nei confronti del lettore, che non viene mai preso per mano ma continuamente stimolato e interrogato.

Il vincitore della 64esima edizione del Premio Campiello sarà proclamato sabato 3 ottobre al Palazzo del Cinema al Lido di Venezia, selezionato dalla votazione della Giuria dei Trecento Lettori Anonimi. I giurati vengono selezionati su tutto il territorio nazionale in base alle categorie sociali e professionali, cambiano ogni anno e i loro nomi rimangono segreti fino alla serata finale.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), official sponsor del festival, sarà protagonista invece alle ore 19 di un panel su mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio intitolato: “Alla scoperta delle bellezze di Puglia con Regionale di Trenitalia“. Un momento utile a raccontare al pubblico le destinazioni pugliesi più significative – dal punto di vista naturalistico, storico, architettonico e spirituale – da poter raggiungere con Regionale di Trenitalia. Interverranno Antonio Tresca, Direttore Regionale Puglia, Alessandra Di Pierro, presidente di “Associazione Borgo Antico“, organizzatrice del festival, Pierpaolo Sinigaglia, Pro Loco Unpli, e Irene Frisari, guida turistica accreditata presso l‘albo di Regione Puglia.

Il festival Libri nel Borgo Antico, sostenuto dagli official sponsor Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ed Enel, gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie e Provincia BAT. Partner di questa diciassettesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte Lama.