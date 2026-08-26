Di seguito il comunicato:

Prosegue la terza edizione della rassegna “Visioni di… Vino” di CarusTeatro Aps, caratterizzata da una innovativa formula che vede utilizzare sapientemente l’arte del cinema e del teatro per far riflettere la comunità di Carosino e dei paesi limitrofi su tematiche importanti, quali l’agricoltura, il lavoro, l’enologia e l’ambiente.

Il cartellone di “Visioni di… Vino” 2026 (dettaglio su pagine social CarusTeatro Aps – info 377.3286860), Direttore artistico Davide Roselli, comprende sette appuntamenti che (Ticket € 6 – ingresso ore 20.30 – start ore 20.45) si tengono nell’atrio del Castello Feudale d’Ayala Valva di Carosino, in ogni serata è prevista una degustazione enogastronomica con eccellenze del territorio.

Il prossimo appuntamento è – giovedì 27 agosto – con la proiezione del film “La Stranezza”: diretto da Roberto Andò, è interpretato da Toni Servillo e Ficarra e Picone che danno vita a una commedia dai caratteri ironici.

Nel 1920, in occasione dell’ottantesimo compleanno dello scrittore Giovanni Verga, Luigi Pirandello (interpretato da Toni Servillo) fa ritorno nella sua Sicilia. In questo periodo il drammaturgo è tormentato da un blocco creativo e dalla difficile situazione della moglie.

A causa della morte della sua vecchia balia, Pirandello incontra due becchini del posto, Sebastiano Vella e Onofrio Principato (interpretati dal duo comico Ficarra e Picone). I due sono in realtà appassionati teatranti dilettanti che, nel tempo libero, scrivono e mettono in scena spettacoli con la loro scalcinata compagnia amatoriale. Affascinato dalla loro energia e dalle loro vite fuori dagli schemi, Pirandello li spia durante le prove, trovando in quelle dinamiche umane e teatrali la scintilla che lo porterà a concepire il suo capolavoro, Sei personaggi in cerca d’autore.