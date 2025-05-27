Di Francesco Ruggieri:

A Taranto il ballottaggio (8-9 giugno) sarà fra Pietro Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (Udc, alcune liste civiche e sostegno della Lega). A Massafra si sfideranno al ballottaggio Gianfranca Zaccaro (Udc più civiche) ed Emanuele Fisicaro, candidato da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ballottaggio anche ad Orta Nova tra Domenico Di Vito del centrosinistra e Gerardo Tarantino del centrodestra. Ballottaggio pure a Triggiano ballottaggio: sarà fra Mauro Battista (civiche) e Giuseppe Toscano (M5S più civiche). Negli altri sei Comuni pugliesi al voto, tutti sotto i quindicimila abitanti, eletti i sindaci. Clamoroso a Lesina dove Di Mauro ha vinto con 1300 voti mentre Amirante si è fermata a 1298.

Dettaglio del voto nei Comuni pugliesi qui.