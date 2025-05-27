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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, sei nuovi sindaci: c’è chi ha vinto per due voti. Taranto, Massafra, Orta Nova e Triggiano: ballottaggi Elezioni amministrative

27 Maggio 2025
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Di Francesco Ruggieri:

A Taranto il ballottaggio (8-9 giugno) sarà fra Pietro Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (Udc, alcune liste civiche e sostegno della Lega). A Massafra si sfideranno al ballottaggio Gianfranca Zaccaro (Udc più civiche) ed Emanuele Fisicaro, candidato da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ballottaggio anche ad Orta Nova tra Domenico Di Vito del centrosinistra e Gerardo Tarantino del centrodestra. Ballottaggio pure a Triggiano ballottaggio: sarà fra Mauro Battista (civiche) e Giuseppe Toscano (M5S più civiche). Negli altri sei Comuni pugliesi al voto, tutti sotto i quindicimila abitanti, eletti i sindaci. Clamoroso a Lesina dove Di Mauro ha vinto con 1300 voti mentre Amirante si è fermata a 1298.

Dettaglio del voto nei Comuni pugliesi qui.

 

 


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