Caso clamoroso a Lesina dove Di Mauro è stato eletto sindaco con 1300 voti mentre l’avversaria Matarante ne ha presi 1298.
notizia in aggiornamento
Legenda: dati da ministero dell’Interno. In neretto i risultati definitivi
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Città metropolitana di Bari
Triggiano – Mauro Battista (civ.) 35,61/Giuseppe detto Pino Toscano (M5S+civ) 33,82
Provincia Bat
San Ferdinando di Puglia – Michele Lamacchia (cs) 36,4
Provincia di Foggia
Carapelle – Luigi Marasco (civ.) 41,84
Castelluccio dei Sauri – Mattia Luciano Azzone (civ.) 48,54
Lesina – Primiano Leonardo Di Mauro (civ.) 34,87
Orta Nova – Domenico Di Vito (civ.) 40,34/Gerardo Tarantino (cd) 31,11
Provincia di Lecce
Corsano – Francesco Caracciolo (civ.) 63,67
Taviano – Giuseppe Francesco Pellegrino (civ.) 50,88
Provincia di Taranto
Massafra – Giancarla Zaccaro (c+civ.) 46,32/Emanuele Fisicark (cd) 30,89
Taranto – Pietro Bitetti (cs) 37,39/Francesco Tacente (c+Lega) 26,14