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26 Maggio 2025
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Caso clamoroso a Lesina dove Di Mauro è stato eletto sindaco con 1300 voti mentre l’avversaria Matarante ne ha presi 1298.

notizia in aggiornamento

Legenda: dati da ministero dell’Interno. In neretto i risultati definitivi

—–

Città metropolitana di Bari

Triggiano – Mauro Battista (civ.) 35,61/Giuseppe detto Pino Toscano (M5S+civ) 33,82

 

Provincia Bat

San Ferdinando di Puglia – Michele Lamacchia (cs)  36,4

 

Provincia di Foggia

Carapelle – Luigi Marasco (civ.) 41,84

Castelluccio dei Sauri – Mattia Luciano Azzone (civ.) 48,54

Lesina – Primiano Leonardo Di Mauro (civ.) 34,87

Orta Nova – Domenico Di Vito (civ.) 40,34/Gerardo Tarantino (cd)  31,11

 

Provincia di Lecce

Corsano – Francesco Caracciolo (civ.) 63,67

Taviano – Giuseppe Francesco Pellegrino (civ.) 50,88

 

Provincia di Taranto

Massafra – Giancarla Zaccaro (c+civ.) 46,32/Emanuele Fisicark (cd) 30,89

Taranto – Pietro Bitetti (cs) 37,39/Francesco Tacente (c+Lega) 26,14

 


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