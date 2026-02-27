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Sequestro di oltre tremila ricci di mare in venti giorni, pesca di frodo nel barese Guardia di finanza

27 Febbraio 2026
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Prosegue senza sosta l’impegno del comparto aeronavale della Guardia di Finanza nella costante azione di
contrasto alla pesca selvaggia del riccio di mare, avviata oramai tre anni fa dalla Regione Puglia per garantire il
ripopolamento di questa specie ittica a rischio di estinzione nelle nostre acque.

finanza motovedettaIl mese di febbraio è il primo mese dell’anno che, a causa della maturazione degli esemplari, vede riacutizzarsi il
fenomeno della pesca illegale del riccio di mare e della sua commercializzazione abusiva, in spregio di tutte le
normative poste a difesa dell’ambiente e della salute pubblica.
Nel corso di questo mese, i militari della Stazione Navale di Bari, sotto il coordinamento del Reparto Operativo
Aeronavale di Bari, hanno monitorato costantemente i tratti costieri di competenza, eseguendo otto diversi
interventi volti al contrasto di questo fenomeno illegale.

 

ricci di mareL’attività di servizio dei finanzieri di mare ha consentito di sequestrare oltre tremila esemplari di riccio di mare
che sono stati reimmessi in mare, limitando così l’impatto che il loro prelevamento illecito avrebbe comportato
sull’ecosistema marino.

Nei confronti dei responsabili sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 16.000 euro.
Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari è impegnato quotidianamente nel contrasto alla pesca illegale e nella
tutela della biodiversità marina. Il comparto aeronavale della Guardia di finanza è infatti un fondamentale
presidio delle acque territoriali ed è operativo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.


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