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Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca oggi e domani Protezione civile, previsioni meteo

26 Novembre 2022
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Alcune regioni oggi sono in codice arancione per l’allerta maltempo (immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile).

Per la Puglia allerta con validità dalle 8 per ventiquattro-trentasei ore secondo il messaggio diffuso dal dipartimento della protezione civile. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e attività elettrica. Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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