Alcune regioni oggi sono in codice arancione per l’allerta maltempo (immagine home page: tratta da tweet del dipartimento della protezione civile).
Per la Puglia allerta con validità dalle 8 per ventiquattro-trentasei ore secondo il messaggio diffuso dal dipartimento della protezione civile. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e attività elettrica. Venti: da forti a burrasca dai quadranti orientali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.