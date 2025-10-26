Quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia: in ordine alfabetico Antonio Decaro, Ada Donno, Luigi Lobuono e Sabino Mangano. Si voterà il 23 e il 24 novembre. Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Dodici partiti e movimenti in lizza stando alle liste, di seguito tutti i candidati.

Legenda: l’ufficialità delle candidature è sancita unicamente dall’affissione del manifesto istituzionale. L’elenco dei candidati alla presidenza, di seguito, è in ordine alfabetico.

Circoscrizione Bari

candidati regionali Puglia 2025 Decaro Bari

candidati regionali Puglia 2025 Donno Bari

candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Bari

candidati regionali Puglia 2025 Mangano Bari

Circoscrizione Barletta-Andria-Trani

candidati regionali puglia 2025 Decaro Barletta-Andria-Trani

candidati regionali Puglia 2025 Donno Barletta Andria Trani

candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Barletta-Andria-Trani

candidati regionali Puglia 2025 Mangano Barletta Andria Trani

Circoscrizione Brindisi

candidati regionali Puglia 2025 Decaro Brindisi

candidati regionali Puglia 2025 Donno Brindisi

candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Brindisi

candidati regionali Puglia 2025 Mangano Brindisi

Circoscrizione Foggia

candidati regionali Puglia 2025 Decaro Foggia

candidati regionali Puglia 2025 Donno Foggia

candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Foggia

candidati regionali Puglia 2025 Mangano Foggia

Circoscrizione Lecce

candidati regionali Puglia 2025 Decaro Lecce

candidati regionali Puglia 2025 Donno Lecce

candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Lecce

candidati regionali Puglia 2025 Mangano Lecce

Circoscrizione Taranto

candidati regionali Puglia 2025 Decaro Taranto

candidati regionali Puglia 2025 Donno Taranto

candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Taranto

candidati regionali Puglia 2025 Mangano Taranto