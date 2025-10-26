Quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia: in ordine alfabetico Antonio Decaro, Ada Donno, Luigi Lobuono e Sabino Mangano. Si voterà il 23 e il 24 novembre. Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Dodici partiti e movimenti in lizza stando alle liste, di seguito tutti i candidati.
Legenda: l’ufficialità delle candidature è sancita unicamente dall’affissione del manifesto istituzionale. L’elenco dei candidati alla presidenza, di seguito, è in ordine alfabetico.
Circoscrizione Bari
candidati regionali Puglia 2025 Decaro Bari
candidati regionali Puglia 2025 Donno Bari
candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Bari
candidati regionali Puglia 2025 Mangano Bari
Circoscrizione Barletta-Andria-Trani
candidati regionali puglia 2025 Decaro Barletta-Andria-Trani
candidati regionali Puglia 2025 Donno Barletta Andria Trani
candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Barletta-Andria-Trani
candidati regionali Puglia 2025 Mangano Barletta Andria Trani
Circoscrizione Brindisi
candidati regionali Puglia 2025 Decaro Brindisi
candidati regionali Puglia 2025 Donno Brindisi
candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Brindisi
candidati regionali Puglia 2025 Mangano Brindisi
Circoscrizione Foggia
candidati regionali Puglia 2025 Decaro Foggia
candidati regionali Puglia 2025 Donno Foggia
candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Foggia
candidati regionali Puglia 2025 Mangano Foggia
Circoscrizione Lecce
candidati regionali Puglia 2025 Decaro Lecce
candidati regionali Puglia 2025 Donno Lecce
candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Lecce
candidati regionali Puglia 2025 Mangano Lecce
Circoscrizione Taranto
candidati regionali Puglia 2025 Decaro Taranto
candidati regionali Puglia 2025 Donno Taranto
candidati regionali Puglia 2025 Lobuono Taranto
candidati regionali Puglia 2025 Mangano Taranto