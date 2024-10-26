Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha assegnato oggi la delega alla Sanità e Benessere animale, Sport per Tutti al vicepresidente Raffaele Piemontese.

Ha nominato Fabiano Amati assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze, Affari Generali.

La delega alla Programmazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione e Europei è stata assegnata all’assessore Alessandro Delli Noci.

La delega alle Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, è stata assegnata all’assessore Donato Pentassuglia.

Il Presidente ha trattenuto a se’ le deleghe alle Infrastrutture, Difesa del suolo e rischio sismico, Demanio e Patrimonio.