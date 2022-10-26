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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1513568 positivi a test corona virus, incremento di 1319 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 ottobre 2022

1.319

Nuovi casi

10.110

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 377
Provincia di Bat: 72
Provincia di Brindisi: 159
Provincia di Foggia: 121
Provincia di Lecce: 399
Provincia di Taranto: 172
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 7
14.228

Persone attualmente positive

159

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.513.568

Casi totali

12.950.963

Test eseguiti

1.490.185

Persone guarite

9.155

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 487.675
Provincia di Bat: 129.105
Provincia di Brindisi: 143.794
Provincia di Foggia: 212.636
Provincia di Lecce: 314.112
Provincia di Taranto: 205.140
Residenti fuori regione: 15.954
Provincia in definizione: 5.152

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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