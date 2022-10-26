Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 377
Provincia di Bat: 72
Provincia di Brindisi: 159
Provincia di Foggia: 121
Provincia di Lecce: 399
Provincia di Taranto: 172
Residenti fuori regione: 12
Provincia in definizione: 7
14.228
Persone attualmente positive
159
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.490.185
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 487.675
Provincia di Bat: 129.105
Provincia di Brindisi: 143.794
Provincia di Foggia: 212.636
Provincia di Lecce: 314.112
Provincia di Taranto: 205.140
Residenti fuori regione: 15.954
Provincia in definizione: 5.152