Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto ieri pomeriggio una delegazione della provincia di Hau Giang della Repubblica Socialista del Vietnam. Al centro dell’incontro, la possibilità di sviluppare collaborazioni istituzionali ed economiche nel settore dell’agricoltura. La delegazione vietnamita, in Puglia per una serie di incontri con istituzioni e aziende, è composta da dirigenti pubblici e responsabili dell’economia e del credito, ed è guidata da Nghiem Xuan Thanh, segretario del Comitato del Partito Socialista della provincia di Hau Giang.

“Sono veramente onorato ed emozionato di ricevere la delegazione della Repubblica del Vietnam – ha dichiarato Emiliano – Per la mia storia personale e per la storia del mondo, incontrare la delegazione del Vietnam è davvero importante. La Puglia è terra di pace e di dialogo. Siamo convinti che chi come voi ha dovuto fare l’esperienza della guerra, non può che essere una comunità di pace. E siamo anche ammirati del percorso civile ed economico che il Vietnam ha compiuto negli ultimi anni, coniugando i principi di uguaglianza e di libertà con la grande competizione economica globale. Siamo convinti che l’efficienza dell’economia di mercato debba poi essere sempre riequilibrata con la giustizia dei valori dell’umanità. Un viaggio lungo dal Vietnam in Puglia per parlare di agricoltura, di innovazione tecnologica, di ricerca, di investimenti vietnamiti in Italia in particolare in Puglia, ma anche di investimenti italiani e pugliesi in Vietnam. Mi auguro – ha concluso il presidente Emiliano – che questo incontro possa aprire tra di noi relazioni stabili che contribuiscono innanzitutto a far conoscere meglio ai pugliesi e agli italiani, la sua cultura vietnamita e la sua capacità di innovazione tecnologica e di formazione delle persone”. Il segretario Xuan Thanh ha spiegato che “la provincia di Hau Giang è interessata a sviluppare con la Puglia forme di cooperazione nell’automazione e nell’intelligenza artificiale applicata alla produzione agricola. Sappiamo – ha aggiunto – che in questo settore la Puglia è particolarmente evoluta”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche Gianluca Nardone, direttore Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, e Vincenzo Sassanelli in rappresentanza della Fondazione Italia-Vietnam e Past Governor Distretto Rotary Puglia e Basilicata.