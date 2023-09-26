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5 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta per temporali, vento e possibili grandinate. Calabria: codice arancione Protezione civile, previsioni meteo

26 Settembre 2023
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Ieri sera temporale sulla valle d’Itria, in particolare fra Locorotondo e Martina Franca.

Stralcio del comunicato diffuso dal dipartimento della protezione civile:

L’avviso prevede dalle prime ore di martedì 26 settembre, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Calabria e Puglia meridionale, con particolare riferimento ai settori ionici delle tre regioni. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 26 settembre, allerta arancione su parte della Basilicata e della Calabria. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Sicilia, Puglia e sui restanti settori di Basilicata e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

(immagine: tratta da dipartimento della protezione civile)

 

 

 

 

 

 

 

 

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