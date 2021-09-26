I molti manifestanti chiedono interventi di messa in sicurezza delle strade.

Scrive Antonio Tutolo, consigliere regionale della Puglia:



Grazie di cuore a tutti..

È un buon inizio e serviva un po di incoraggiamento per continuare… Oggi, per me, è stato solo l’inizio…

Questa terra merita attenzione e io voglio lottare con tutto me stesso per darle diritto e dignità….

Forza, via la rassegnazione e su la testa….

Siamo brava gente noi della provincia di Foggia… I delinquenti sono quelli che ci hanno abbandonato…

(foto home page: tratta da profilo facebook Deborah Di Bitonto)