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8 Maggio 2026
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26 Settembre 2021
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I molti manifestanti chiedono interventi di messa in sicurezza delle strade.

Scrive Antonio Tutolo, consigliere regionale della Puglia:

Grazie di cuore a tutti..
È un buon inizio e serviva un po di incoraggiamento per continuare… Oggi, per me, è stato solo l’inizio…
Questa terra merita attenzione e io voglio lottare con tutto me stesso per darle diritto e dignità….
Forza, via la rassegnazione e su la testa….
Siamo brava gente noi della provincia di Foggia… I delinquenti sono quelli che ci hanno abbandonato…

(foto home page: tratta da profilo facebook Deborah Di Bitonto)


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