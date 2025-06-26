rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Un morto sul lavoro in Puglia, uno in Basilicata Incidenti

26 Giugno 2025
noinotizie

Un dipendente di un’azienda del servizio rifiuti è morto in incidente sul lavoro a Colobraro. Aveva 66 anni.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Ugl:

“Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’operaio agricolo di 50 anni, deceduto questa mattina nelle campagne di Andria mentre svolgeva il proprio lavoro. È inaccettabile continuare ad assistere a tragedie simili, che troppo spesso colpiscono lavoratori impiegati nei settori più esposti, come quello agricolo, dove le condizioni di fatica e di rischio sono quotidiane. Non possiamo continuare a considerare casi come questo come semplici fatalità. In particolare, nel settore agricolo, dove spesso si lavora in condizioni estreme, con turni pesanti, alte temperature e un controllo insufficiente delle condizioni psicofisiche dei lavoratori, è fondamentale accendere un faro. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. È necessario che le istituzioni, le aziende e gli organi competenti investano di più in prevenzione, in controlli regolari e in formazione. Occorre inoltre rafforzare il sistema di sorveglianza sanitaria, garantendo visite periodiche efficaci e mirate, soprattutto per i lavoratori impegnati in mansioni gravose o svolte in contesti isolati. L’UGL continuerà a battersi, in ogni sede, per promuovere una cultura del lavoro che metta al centro la persona, la salute e la dignità. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l’intero sistema Paese e deve indurci ad agire con urgenza e determinazione”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL, e Marcello Fazio, Segretario Generale UGL Puglia, in merito alla morte di un operaio agricolo nelle campagne di Andria mentre svolgeva il suo lavoro.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bisceglie, accusa: un quintale e mezzo di cibo rubato alla Caritas, due arresti Obbligo di dimora per il terzo

IMG 20200109 164416

Cerignola est: esplosione nei pressi del casello autostradale Nella notte

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione