Di seguito un comunicato diffuso da Ugl Matera:



“Si continua con appelli, progetti, buone intenzioni, ma sembrano cadere nel vuoto e magari solo a commentare notizie tragiche di cronaca. Ancora un incidente sul lavoro, in agricoltura, in Basilicata. Un uomo di 53 anni di Matera ha perso la vita, a causa del ribaltamento del trattore, mentre lavorava nella sua azienda in contrada Acquaviva di Miglionico ( Matera). La moglie,da quanto si è appreso, non vedendolo tornare ha presentato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le indagini. Il ritrovamento in una zona scoscesa. Siamo sconcertati e attoniti. In attesa di capire l’esatta dinamica dell’incidente, in questa fase non possiamo esimerci dal rivendicare una rinnovata attenzione da parte di tutte le istituzioni preposte al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare in agricoltura dove va intensificata l’opera di informazione e prevenzione. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza in Basilicata alla quale si può mettere fine solo unendo le forze e mettendo in campo azioni concrete. È il momento non solo che la politica e le istituzioni facciano la loro parte: rispetto delle norme e restituire il giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È del tutto evidente che quanto fatto finora non basta e occorre intervenire con rapidità per evitare che ulteriori drammi si consumino nella rassegnazione di chi può e deve intervenire”.

Lo ha dichiarato Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, in merito all’ennesimo incidente sul lavoro nella campagna di Miglionico (MT).