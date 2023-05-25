Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla scuola “Giovanni XXIII” di Martina Franca:



Si è tenuta la mattina del 25 maggio l’attesissima finale di A Scuola di Opencoesione, il percorso didattico che sviluppa competenze digitali in comunicazione e in elaborazione dati, attraverso un’attività di monitoraggio civico dei fondi pubblici sul proprio territorio. Si tratta degli ASOC awards: questo il nome dell’ultimo appuntamento di un progetto che da ormai dieci anni vede confrontarsi centinaia di scuole italiane e che dura un intero anno scolastico. La novità di quest’anno è stata l’apertura dell’iniziativa alle scuole medie dopo due anni di sperimentazione e l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Martina Franca si è aggiudicato il primo premio assoluto di questa prima storica edizione. Gli alunni della 2°B (che si sono rinominati per l’occasione team Gio23peril_MuBa) hanno scelto di monitorare un progetto finanziato con 714.000 euro dalla Regione Puglia nell’ambito del fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, che ha portato nel 2016 alla nascita del Museo della Basilica (il MuBa San Martino) all’interno di un edificio nobiliare settecentesco del centro storico (Palazzo Stabile). L’obiettivo dei giovani alunni è stato quello di far conoscere ai propri concittadini e alle agenzie turistiche del territorio un museo ricco di arte e di storia e soprattutto da due anni completamente gratuito. Il prestigio dell’affermazione è pari alla difficoltà di tutto il percorso, a cominciare dalla selezione iniziale (solo due le scuole medie pugliesi ammesse al percorso). In fase di selezione sono risultati determinanti la dotazione tecnica in gestione all’Istituto (connessione internet ultraveloce, lavagne interattive in ogni classe), l’elevato numero di partecipazioni ai bandi PON 2014-2020, il coinvolgimento in altri progetti rilevanti nel campo dell’educazione civica e della legalità e infine il supporto, già in fase di candidatura, di un importante partner come il Centro di Informazione Europe Direct di Taranto. Poi è stata la volta di docenti e alunni, da sei coinvolti in modo intensivo. Per i tre docenti referenti di progetto (Alessia Di Seclì, Giovanni Maggi, Luca Mendrino) la partecipazione a due corsi di formazione, per gli alunni la consegna di nove elaborati creativi in diversi momenti dell’anno. Il progetto è infatti articolato in quattro fasi, che prevedono la consegna di quattro report, ognuno dei quali composto da più prodotti: video, articoli di Data Journalism, report specialistici, schemi riassuntivi, infografiche, ecc. A questo bisogna aggiungere altre attività come l’organizzazione di eventi pubblici, quali una visita di monitoraggio civico al museo – che si è svolta il 10 marzo –, in cui gli alunni hanno pure intervistato la direttrice, il progettista, l’ideatore e il vicesindaco, e la conferenza in aula consiliare del 19 aprile alla presenza del sindaco e della cittadinanza; ma pure la gestione di ben quattro canali social (Facebook, Instagram, Twitter e Youtube) e tanto altro ancora (questionari, cartelloni, sondaggi). Il 9 maggio, giornata dell’Europa, il team della “Giovanni XXIII” ha saputo di essere nella rosa dei tre finalisti (classificandosi primo a livello nazionale per il lavoro svolto nei primi tre report). Poi, il 25 maggio, è arrivata la grande gioia per la vittoria finale legata alla valutazione del report 4 in una memorabile diretta streaming (il video è disponibile su youtube). «Una splendida vittoria che voglio condividere con la Città perché sia orgogliosa dei suoi studenti» ha commentato il sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano, che già aveva apprezzato le proposte inviate dal team tramite PEC al Comune. «Una grande soddisfazione, ma anche una grande occasione di crescita per i nostri alunni, che si sono confrontati per sei mesi con temi trasversali, quali la trasparenza, la legalità e il riutilizzo di dati aperti», ha commentato la dirigente scolastica Maria Blonda dall’Ungheria, dove è impegnata per attività di mobilità studentesca legate al progetto Erasmus+, ma che ugualmente ha voluto seguire la diretta streaming dell’evento.

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Il 23 maggio, ben 700 alunni dell’Istituto Giovanni XXIII di Martina Franca, si sono recati a Bari presso il Teatro Petruzzelli per assistere all’opera per ragazzi “Robin Hood”. Costumi fantastici, scenografia meravigliosa, cantanti bravissimi, orchestra e direttore superlativi! Tutto ciò ha emozionato e incantato il piccolo pubblico che ha seguito l’intera opera con sguardo incantato. Un plauso alla Dirigente per aver fortemente voluto che tutti gli alunni della scuola primaria vivessero questa emozione e meravigliosa esperienza, in uno dei teatri più belli e famosi d’Italia. Ci sembra doveroso nominare gli artefici di tale capolavoro:

musica di Michele dall’Ongaro libretto di Vincenzo De Vivo direttore Pietro Mianiti regia Marcel Sijm scene Sanne Danz costumi Wojciech Dziedzic disegno luci Gé Wegman maestro del coro Fabrizio Cassi ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO PETRUZZELLI Alla chiusura del sipario il pubblico, proseguendo con un lungo applauso ha dimostrato di aver apprezzato l’opera. All’ Arte e alla bellezza è giusto educare sin da piccoli.