rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Puglia: 1630001 positivi a test corona virus, incremento di 42 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

26 Marzo 2023
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 26 marzo 2023

42

Nuovi casi

1.692

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 14
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 6
Provincia di Foggia: 4
Provincia di Lecce: 13
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
1.787

Persone attualmente positive

75

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.630.001

Casi totali

13.901.820

Test eseguiti

1.618.516

Persone guarite

9.698

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.296
Provincia di Bat: 136.174
Provincia di Brindisi: 156.100
Provincia di Foggia: 226.452
Provincia di Lecce: 347.184
Provincia di Taranto: 219.226
Residenti fuori regione: 17.182
Provincia in definizione: 5.387

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

papa leone XIV

Papa, da un anno Leone XIV Eletto l'8 maggo 2025

Screenshot 20260508 145418

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione