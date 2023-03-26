Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 26 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 14
Provincia di Bat: 1
Provincia di Brindisi: 6
Provincia di Foggia: 4
Provincia di Lecce: 13
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
1.787
Persone attualmente positive
75
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.618.516
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.296
Provincia di Bat: 136.174
Provincia di Brindisi: 156.100
Provincia di Foggia: 226.452
Provincia di Lecce: 347.184
Provincia di Taranto: 219.226
Residenti fuori regione: 17.182
Provincia in definizione: 5.387